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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı

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Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İranlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile birlikte ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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