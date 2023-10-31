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Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyayı salladı! "İktidarı devredin Filistin sorununu çözelim" sözlerini fena ti'ye aldılar: 23 Nisan'ı bekle...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyayı salladı! İktidarı devredin Filistin sorununu çözelim sözlerini fena ti’ye aldılar: 23 Nisan’ı bekle...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında partililere seslenirken, Başkan Erdoğan'a da seslenerek iktidarı kendilerine devretmesini istedi. Kılıçdaroğlu iktidar oldukları zamana ilişkin "Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin o zaman" ifadelerini kullandı. Bay Kemal'in bu tavrı sosyal medyada gündem olurken komik yorumlar da geldi. Kullanıcılar "Tutmayın küçük enişteyi. 23 Nisan'ı bekle" gibi yorumlarla Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde son kez grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan liderliğinde İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşı düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ni hedef aldı.

"İKTİDARI BİZE DEVRET SORUNU NASIL ÇÖZECEĞİZ GÖR"

Kılıçdaroğlu, "Beyefendi miting yaptı. Ya sen muhalefet değilsin, iktidarsın. Senin ne işin var mitingde! Saadet Partisi yaptı, Gelecek Partisi yaptı. Sen muhalefetsen o zaman mitingini yap, iktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin o zaman" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELER YARDIM GÖNDERECEK

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım göndereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletvekilimiz Namık Bey'e söyledim, Gazze'ye yardım için belediye başkanlarımız hazırdır. Her türlü yardımı yapacağız Gazze'de yaşayan Filistinlilere, belediye başkanlıklarımız hazır olsunlar. Filistin Büyükelçiliği ile görüşeceğiz, Mısır Büyükelçiliği ile görüşeceğiz ve yardım edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yaptığı "İktidarı bize devret" çağrısı sonrası Filistin meselesini çözeceğini ifade etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar Bay Kemal'in bu sözlerini ti'ye alırken, komik paylaşımlar ortaya çıktı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

İşte o paylaşımlardan bazıları:

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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