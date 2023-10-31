Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyayı salladı! "İktidarı devredin Filistin sorununu çözelim" sözlerini fena ti'ye aldılar: 23 Nisan'ı bekle...

"İKTİDARI BİZE DEVRET SORUNU NASIL ÇÖZECEĞİZ GÖR"

Kılıçdaroğlu, "Beyefendi miting yaptı. Ya sen muhalefet değilsin, iktidarsın. Senin ne işin var mitingde! Saadet Partisi yaptı, Gelecek Partisi yaptı. Sen muhalefetsen o zaman mitingini yap, iktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin o zaman" ifadelerini kullandı.