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Dışişleri Bakanlığı İsrailli yetkililerin Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarına tepki gösterdi

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Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Dışişleri Bakanlığı İsrailli yetkililerin Türkiye ve Başkan Erdoğan’a yönelik iftiralarına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze sakinlerini topyekün yok etmeyi amaçlayan barbarlığın son bulması için İsrail makamlarına ateşkes çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullandı. Öte yandan, İsrailli yetkililerin Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarına tepki gösterildi.

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