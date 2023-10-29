Bordo Bereliler'den Cumhuriyet'in 100. yılında mesaj var
Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki "Bordo Bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle yaptıkları uçak atlayışı sonrası gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek "100" rakamını oluşturdu. Gurur dolu o anlar MSB tarafından paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin bağrından doğan, her türlü görevi korkusuzca ve profesyonelce yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını gökyüzüne nakşeden gösteri uçuşu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
TSK'DAN "BORDO BERELİ" MESAJ
Paylaşımda, "Bordo Bereli" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin uçak atlayışı sonrasında birbirlerine kenetlenerek gökyüzünde "100" sayısını oluşturduğu anların görüntüsü de yer aldı.
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