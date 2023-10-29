29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bordo Bereliler'den Cumhuriyet'in 100. yılında mesaj var

Bordo Bereliler'den Cumhuriyet'in 100. yılında mesaj var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
ABONE OL
Bordo Bereliler’den Cumhuriyet’in 100. yılında mesaj var

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki "Bordo Bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle yaptıkları uçak atlayışı sonrası gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek "100" rakamını oluşturdu. Gurur dolu o anlar MSB tarafından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin bağrından doğan, her türlü görevi korkusuzca ve profesyonelce yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını gökyüzüne nakşeden gösteri uçuşu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

TSK'DAN "BORDO BERELİ" MESAJ

Paylaşımda, "Bordo Bereli" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin uçak atlayışı sonrasında birbirlerine kenetlenerek gökyüzünde "100" sayısını oluşturduğu anların görüntüsü de yer aldı.

Bordo Bereliler’den mesaj var BORDO BERELİLER'DEN MESAJ VAR

Mehmetçik daima göreve hazır

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA