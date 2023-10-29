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Bordo Bereliler'den Cumhuriyet'in 100. yılında mesaj!

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Giriş: 29.10.2023 09:55
Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki "Bordo Bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle yaptıkları uçak atlayışı sonrası gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek "100" rakamını oluşturdu. Gurur dolu o anlar MSB tarafından paylaşıldı.
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