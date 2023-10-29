Bordo Bereliler'den Cumhuriyet'in 100. yılında mesaj!

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki "Bordo Bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle yaptıkları uçak atlayışı sonrası gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek "100" rakamını oluşturdu. Gurur dolu o anlar MSB tarafından paylaşıldı.