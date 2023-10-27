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Mehmetçik daima göreve hazır! İşte Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel klip

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Mehmetçik daima göreve hazır! İşte Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehmetçik tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hazırlanan klibi paylaştı. Göğüs kabartan görüntülerde düşmana korku salan mesajlar verildi.

Terörle mücadele başta her türlü tehdide karşı mücadele eden Mehmetçiklerin hazırladığı klip bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

'Herkes bilsin bu Türkiye'nin Yüzyılı. Asrın Kahramanları Mehmetçiklerimizin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için hazırladığı video klip' notuyla paylaşılan klip, kısa sürede büyük ilgi gördü.

'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı ile başlayan, Mehmetçiğin terörle mücadele operasyonları ve çeşitli tatbikatlardan oluşan görüntülerin yanı sıra terörle mücadelede kullanılan yerli ve milli ürünlerin yer aldığı klip, yine aynı sloganla sona erdi.

Mehmetçik daima göreve hazır MEHMETÇİK DAİMA GÖREVE HAZIR

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