Mehmetçik daima göreve hazır! İşte Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel klip

'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı ile başlayan, Mehmetçiğin terörle mücadele operasyonları ve çeşitli tatbikatlardan oluşan görüntülerin yanı sıra terörle mücadelede kullanılan yerli ve milli ürünlerin yer aldığı klip, yine aynı sloganla sona erdi.

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