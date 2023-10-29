Başkan Erdoğan'dan "Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" mesajı: Canıgönülden tebrik ediyorum
"Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü" nedeniyle tebrik mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum." dedi. Öte yandan "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Hüsnü Kazım Özler'in Uşak'ta çektiği "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafla oluşturulmuş görsele de yer verildi.
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN 100.YIL MESAJI
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaşıldı.
"Başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı mesajda şunlar kaydedildi:
"Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."
CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDEN YENİ PAYLAŞIM
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz" dedi.
Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"İştirakleriyle bayram sevincimizi bizlerle paylaşan tüm dostlarımıza, tüm misafirlerimize, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
'Devlet-i ebed müddet' inancıyla asırlardır vatanımıza, milletimize ve devletimize hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir. Milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğu Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolarak bugünlere kadar gelmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizin tüm birikimine sahiptir. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirerek yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir.
"CUMHURİYETİMİZİ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAK ADIMLARI ATTIK"
Bu anlayışla son 22 yılda ülkemizi başarıdan başarıya, zaferden zafere koşturduk. Asırlık ihmalleri ve eksikleri gidererek yatırımlarla, Cumhuriyetimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak adımları attık. Demokrasiden ekonomiye, güvenlikten adalete, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda tarihî reformları hayata geçirdik.
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile Gazi Mustafa Kemal'in 'Millî Mücadele'nin maksat ve gayesi, milletin tam istiklâlini ve kayıtsız şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir' diyerek ortaya koyduğu idealini, yaklaşık bir asır sonra da olsa, gerçeğe dönüştürdük.
Devletle millet arasına örülen duvarları kaldırarak Cumhur ile Cumhuriyeti kucaklaştırdık. Vesayet odaklarına karşı yürüttüğümüz ve zaferle sonuçlandırdığımız mücadeleyle Cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasını sağladık.
"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE ÜLKÜSÜNÜ YÜCELTMEKTE KARARLIYIZ"
Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için canlabaşla çalışıyoruz. Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdürüyoruz.
Türkiye'nin her başarısının bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmekte kararlıyız.
Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen diğer hedeflerimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu olsun."
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN CUMHURİYET'İN 100. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 100 yıl önce bugün Cumhuriyet'in ilanıyla milletin kaderinin değiştiğini, bağımsız bir yönetimin temelinin atıldığını söyledi.
Cumhuriyet'in, her türlü imkansızlıklara rağmen Türk milletinin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı'na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız."
Yılmaz, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu gönülden paylaştığını ve Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve saygıyla andığını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere." ifadesini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI
MSB'DEN CUMHURİYET'İN 100. YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlandı.
MSB'nin sosyal medya hesabından Cumuhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün kutlandığı mesajda, Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.
Mesajda, "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze Türkiye'deki ve Türk ordusunun katettiği mesafeye ilişkin görüntüler, 100. Yıl Marşı'ndan "Özgürlük tutkusu damarlarımda/ Çelikten her nefer semalarımda / Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize/ Tek yürek bu millet en zor anında." dizeleriyle verildi.
BAKAN GÜLER: EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLUYORUM
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde asil milletimizin; vatanını, bayrağını, istiklalini, millî ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakârlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı "Ya istiklal ya ölüm!" parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. 29 Ekim, kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Cumhuriyetimizin bugünlere ulaşması kolay olmamıştır. Genç Cumhuriyetimiz, karşılaştığı tüm badireleri binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı ilham ve devlet tecrübesiyle birer birer aşmış, yaşadığı her zorluktan güçlenerek çıkmayı başarmıştır. Ülkemiz, bir asır önce vatanımızı işgale girişen emperyalist güçler karşısında varlık yokluk mücadelesi verirken; bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başta yerli ve millî savunma sanayisi olmak üzere her alanda elde ettiği başarılarla ve etkin, caydırıcı, saygın ordusuyla bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir konuma ulaşmıştır. Bu konumumuzu muhafaza etmek ve daha ileri seviyelere taşımak için "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız azim ve gayretle devam etmektedir. Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığı olarak asil milletimizin güvenliğini sağlamak ve Cumhuriyetimizi ebedî kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Kahraman ordumuz; - "Hudut namustur." anlayışıyla hudutlarımızı korumakta, - Tehditleri kaynağında etkisiz hâle getirme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesine aralıksız devam etmekte, - Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. - Bunlara ilaveten başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Bölgesinin ve dünyanın güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum.
BAKAN FİDAN'DAN KUTLAMA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde daha da yükseğe taşınmasına tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerden gücünü alan milli dış politikamız ile barışın, sağduyunun, hakkaniyetin ve güvenin sembolü bir Türkiye olarak daha adil bir dünya için cesur ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanan istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "29 Ekim 2023 itibarıyla sadece bir asrı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu değil, nice başarılara koşacağımız, nice güzel yarınlara vasıl olacağımız bir devrin ilk gününün de heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya tarihinde görülmemiş bir mücadelenin, emsalsiz bir azim ve kararlılığın, sınırsız bir vatan ve millet aşkının en mümtaz eseri olarak kurulan Cumhuriyet'in 100. yılına erişmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Fahrettin Altun, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı kutlu bağımsızlık yürüyüşünü, tam 100 yıl önce bugün Milli Mücadele'nin sarsılmaz karargahı Ankara'da Cumhuriyet'i ilan ederek taçlandırdığını, işgal ve esaret girişimlerine karşı asla ve kata diz çökmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.
Türk milletine her türlü zulmü reva gören saldırıların da müstemlekecilikte kurtuluş ve huzur arayan her türlü fikrin de Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kahraman ecdadımızın gösterdiği bu azim ve kararlılık, nesiller boyu bizlere ve esaret altında tutulan bütün mazlum halklara ilham olmuştur. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, maziden atiye taşımayı bir şeref bildiğimiz bu azim ve kararlılık, milletimizi emin adımlarla kutlu bir geleceğe taşıyacak en büyük dayanağımızdır.
29 Ekim 2023 itibarıyla sadece bir asrı geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu değil, nice başarılara koşacağımız, nice güzel yarınlara vasıl olacağımız bir devrin ilk gününün de heyecanını yaşıyoruz. Bugün, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, aziz milletimizin tam bir asırdır gösterdiği fedakarlığın ve emeğin sonuna kadar hak edilmiş karşılığı olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını da ümit, sevinç ve büyük bir gururla aralıyoruz. Dünyanın adaletten ve hakikatten hızla uzaklaştırılmaya çalışılarak zulmün ve vahşetin pençesinde kıvrandığı, istikrarsızlık ve krizlerle dolu bir dönemde biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve kararlı liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz."
"YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN TÜRKİYE YÜZYILI"
Altun, Türkiye Yüzyılı'nın, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan, huzur ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bu güzel vatanda ekonomiden dış politikaya, teknolojiden eğitime, sanattan spora her alanda 100 yıllık başarıları daha ileriye ve yeni zirvelere taşıyacakları bir geleceğin adı olduğunu aktardı.
Türkiye Yüzyılı'nın sadece hudutlar dahilinde değil, tüm dünyada barış, adalet, hakikat ve kardeşlik uğruna ortaya koydukları mücadeleyi muzaffer kılacakları bir istikbal demek olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor ve bir ferdi olmaktan gurur duyduğum Türk milletinin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Cumhuriyet'in banisi ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanları saygıyla ve minnetle yad ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran milli iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.
Aziz milletimizin, tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taçlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler katederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice 100 yıllara."
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