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Milyonların yüreği Gazze için atacak! Büyük Filistin Mitingi ile Gazze için tek ses

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Milyonların yüreği Gazze için atacak! Büyük Filistin Mitingi ile Gazze için tek ses

Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına karşı duran Türkiye'de milyonların yüreği bugün Gazze için İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde atacak. Başkan Erdoğan, sadece Türkiye ve Filistin bayraklarının olacağı mitingde uluslararası toplumun yüzüne bir kez daha gerçekleri vuracak.

Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de işlediği insanlık suçlarına karşı dünyada vicdanın sesi olan Türkiye'nin yüreği bugün İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde atacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve bugün saat 15.00'te başlayacak "Büyük Filistin Mitingi"ne Türkiye'nin dört bir yanından milyonlar akın edecek.

Başkan Erdoğan, miting konuşmasıyla İsrail zulmüne seyirci kalanlara karşı bir kez daha insanlığın sesi olacak. Mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri, siyasi parti liderleriyle birlikte STK temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim de katılacak. Mitingde sadece Filistin ve Türkiye bayrakları yer alacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ: Bugün ve 29 Ekim'in kutlanacağı yarın İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Mitingde eserleriyle Filistin davasının sesi olan Yusuf İslam, Mahe Zain ve Ömer Karaoğlu da sahne alacak.

YABANCI MEDYADAN BÜYÜK İLGİ
Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe dün miting alanında son hazırlıkları inceledikten sonra gazetecilere bilgilendirme toplantısı yaptı.



BATI'NIN MASKESİ DÜŞMÜŞTÜR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnsan hakları, demokrasi, özgürlük diyen Batı, Gazze için insan haklarını da, özgürlüğü de, demokrasiyi de unutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi düşmüştür." dedi.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN 1967 KARARLARI TANINMALI"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bütün dünyayı Birleşmiş Milletler'in 1967 kararlarına, o kararlarda belirtilen Filistin Devleti'nin varlığının kurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum.

"İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu, insanlığın ölmediğini dünyaya haykıracağız.


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DAVET
Başkan Erdoğan, vatandaşları mitinge davet ettiği sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yarın (bugün) milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum."


ZULME KARŞI TUTUMUMUZ DEVAM EDECEK
Geçtığimiz salı günü Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısının ana gündemi, Gazze ve yerel seçimin yol haritası oldu. Erdoğan, Gazze ile ilgili, "Bu tutumumuz devam edecek. Zulme karşı olacağız" dedi. Toplantıda, Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesiyle ilgili de bir detay anlattı. Erdoğan, Bahçeli'nin cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde konuşma yapmayacağını ifade ederek, "Ben konuşmayacağım, sadece sizin konuşmanız uygun olacaktır" dediğini söylediği öğrenildi.

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