Milyonların yüreği Gazze için atacak! Büyük Filistin Mitingi ile Gazze için tek ses





BATI'NIN MASKESİ DÜŞMÜŞTÜR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnsan hakları, demokrasi, özgürlük diyen Batı, Gazze için insan haklarını da, özgürlüğü de, demokrasiyi de unutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi düşmüştür." dedi.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN 1967 KARARLARI TANINMALI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen: Bütün dünyayı Birleşmiş Milletler'in 1967 kararlarına, o kararlarda belirtilen Filistin Devleti'nin varlığının kurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum.



"İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu, insanlığın ölmediğini dünyaya haykıracağız.