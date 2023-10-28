28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? İsrail de var; paraysa para, silahsa silah…

Başkan Erdoğan: PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? İsrail de var; paraysa para, silahsa silah…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan: PKK’nın, YPG’nin, FETÖ’nün arkasında kimler var? İsrail de var; paraysa para, silahsa silah…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Büyük Filistin Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in işgalci olduğunu ve örgüt gibi davrandığını ifade eden Başkan Erdoğan, “Biz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımıza çıkarılan teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? İsrail de var; paraysa para, silahsa silah... Biz Avrupa ve ABD yönetimlerinin kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz.” dedi.

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdi ile dertlendiğimiz yardım eli uzattığımız gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız" dedi.

İsrail'in işgalci olduğunu ve örgüt gibi davrandığını ifade eden Başkan Erdoğan Türkiye2nin topraklarını hedef alan PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında İsrail'in de olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"ABD'siyle, Avrupası'yla tüm piyonlarıyla... Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu bu Batı'dır. Varlıklarına kendi evlerinde tahammül edilemeyen bir kısmı kenara koyarsak, Gazze'de yaşanan katliam Batı'nın eseridir. Çocuk katillerine verdikleri tam desteği gizlemeye çalışmaları ayrı bir komedi. Herkes biliyor ki İsrail bölgede günü geldiğinde feda edilebilecek bir piyondur.

Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman parayla kimi zaman fitneyle kimi zaman suçlarının üstünü örterek araç kullanmayı sever. Biz bunları iyi tanırız. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirli taktiği de deşifre olmuştur.

Biz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımıza çıkarılan teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? İsrail de var; paraysa para, silahsa silah... Biz Avrupa ve ABD yönetimlerinin kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz.

İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunu hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi?

BM Genel Sekreteri haykırıyor duymuyorsunuz. Sağır oldunuz, kör oldunuz. Yahudileri gaz odalarında yok ediyor, atom bombasıyla şehirleri haritadan siliyorlardı. Şu anda aynı zihniyet bugün de Gazze'de. Daha önce Karabağ'da, Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da bu zulümleri gördük. Vahşetin failidir bunlar. Gazze o yüzden hepimizin meselesidir. Gelin diyalog kapılarını açma çağrılarına kulak verin. Gelin bugün hayatınızda ilk kez hayırlı bir adım atın."

Milyonların yüreği Gazze için atıyor! MİLYONLARIN YÜREĞİ GAZZE İÇİN ATIYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ümmet sesini İstanbul’dan yükseltti! MİLYONLARIN YÜREĞİ GAZZE İÇİN ATIYOR
Fransızlar yasağa rağmen sokaklarda FRANSIZLAR YASAĞA RAĞMEN SOKAKLARDA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA