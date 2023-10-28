Cumhuriyetin 100’üncü yılında tarihi tören! MSB vatandaşları Boğaz’a davet etti: Gemiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlayacak

Paylaşıma göre, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için TCG Anadolu'nun da yer aldığı 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan törenle geçecek. Bunun yanı sıra 101 pare top atışı yapılacak ve 20 tane savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak.