Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Büyük Filistin Mitingine katılmayacak mı? Milyonların kalbi bugün Gazze için atacak!

Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına karşı Türkiye'de milyonlarca vatandaş İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Büyük Filistin Mitinginde tek yürek olacak. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen mitingde; Sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alırken, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Bu konukların haricinde ülkemizden ve dünyadan çeşitli yerlerinden önemli devlet büyükleri katılacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Büyük İsrail Mitingine katılacaklar arasında yer almıyor. Peki Fatih Erbakan mitinge neden katılmıyor? İşte merak edilen detaylar…

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE FATİH ERBAKAN KATILMAYACAK MI?

28 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da Atatürk Havalimanı'nda başlayan Büyük Filistin Mitinginde Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına karşı tek yürek olacak.