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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Büyük Filistin Mitingine katılmayacak mı? Milyonların kalbi bugün Gazze için atacak!

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Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Büyük Filistin Mitingine katılmayacak mı? Milyonların kalbi bugün Gazze için atacak!

Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen ve milyonlarca vatandaşın haricinde dünya genelinde özel konukların yer alacağı Büyük Filistin Mitingine katılanlar arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yer almıyor. Milyonların tek yürek olduğu Mitinge Erbakan’ın neden katılmadı ile ise en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İşte detaylar….

Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına karşı Türkiye'de milyonlarca vatandaş İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Büyük Filistin Mitinginde tek yürek olacak. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen mitingde; Sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alırken, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Bu konukların haricinde ülkemizden ve dünyadan çeşitli yerlerinden önemli devlet büyükleri katılacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Büyük İsrail Mitingine katılacaklar arasında yer almıyor. Peki Fatih Erbakan mitinge neden katılmıyor? İşte merak edilen detaylar…

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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE FATİH ERBAKAN KATILMAYACAK MI?

28 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da Atatürk Havalimanı'nda başlayan Büyük Filistin Mitinginde Katil İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve insanlık suçlarına karşı tek yürek olacak.

Katılım gösterecekler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bulunmuyor. Erbakan neden katılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE KİMLER KATILACAK?

Büyük Filistin Mitingi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile start alacak.

Miting için savaşın yaşandığı bölgede yer alan ülkelerin devlet başkanlarına özel davet gönderildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Libya ve Lübnan'a devlet başkanları düzeyinde davet gönderildi.

Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

Milyonlarca vatandaşın tek yürek olacağı mitingde Sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alırken, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

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