Fransızlar yasağa rağmen sokaklarda! Paris’te Filistin’e destek gösterisi

Paris Emniyet Müdürlüğünün, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yasaklanan gösteriye katılanlar polis tarafından durdurulabilir veya para cezasına çarptırılabilir.

Yerel mahkeme gösteriden yaklaşık 2 saat önce, gösteriye ilişkin yasağı onaylamıştı.