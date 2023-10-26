Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti

Başkan Erdoğan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve küresel piyasaya arzı önemli bir değer kazandı." ifadelerini kullandı. Öte yandan görüşmede yaşanan samimi anların ardından iki lider birbirlerine köpek hediye etti.