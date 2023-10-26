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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti

Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti

Başkan Erdoğan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve küresel piyasaya arzı önemli bir değer kazandı." ifadelerini kullandı. Öte yandan görüşmede yaşanan samimi anların ardından iki lider birbirlerine köpek hediye etti.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 19:22
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Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı.

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Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti

Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider arasında samimi anlar yaşandı..

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Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti

13 ALANDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

13 alanda iş birliği anlaşması imzalandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve küresel piyasaya arzı önemli bir değer kazandı." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti

Başkan Erdoğan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

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Başkan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov birbirlerine köpek hediye etti

Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a, Kangal cinsi köpek hediye etti.