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Bakan Ali Yerlikaya: Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Bakan Ali Yerlikaya: Mersin Limanı’nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı 'X'ten yaptığı açıklamada, uyuşturucuya göz açtırmayacaklarını ve geçiş yollarının sürekli takip altında olduğunu belirtti.

MUZ YÜKÜ KONTEYNERLARDA ELE GEÇİRİLDİ

Limanların da yakın takibe alındığını kaydeden Ali Yerlikaya, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi." ifadelerini kullandı.

Ekvador'dan gelecek muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanı'na geldiğinde Narkogüç operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

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