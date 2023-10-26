Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'dan kritik açıklamalar! 13 alanda imzalar atıldı
Başkan Erdoğan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve küresel piyasaya arzı önemli bir değer kazandı." ifadelerini kullandı. Öte yandan görüşmede, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunulduğu dile getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi vurgulamak istiyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü.
İki ülke heyetlerinin de bir araya gelmesinin ardından, Türkiye ile Türkmenistan arasında anlaşmalar imzalandı.
İmza töreni sonrası Erdoğan ve Berdimuhamedov, ortak basın toplantısı düzenledi.
Burada konuşan Erdoğan Erdoğan, Berdimuhamedov ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bu ziyaretin, Berdimuhamedov'un Devlet Başkanı olarak Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması sebebiyle ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Erdoğan, "Ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz, karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde her geçen gün daha da güçlenerek gelişiyor." ifadesini kullandı.
Bugünkü görüşmelerde iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirdiklerini, işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktaran Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, ticaret, bilgi teknolojileri, KOBİ'ler, çevre, meteoroloji ve iklim değişikliği, tarım, standardizasyon, akreditasyon, medya, insan kaynaklarının yönetimi, gençlik ve spor, eğitim, kültür ve arşiv alanlarında anlaşmalar imzalandığını kaydetti.
"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEMİZİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR"
Erdoğan, Berdimuhamedov ile Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde, Gazze başta olmak üzere bölgenin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjonktürde Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan ile ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu işbirliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu minvalde, Hazar geçişli doğu-batı orta koridorunun geliştirilmesine dair karşılıklı olarak görüşlerimizi paylaştık.
Görüşmelerde, Türkmenistan ile birçok konuda benzer bakış açılarına sahip olduğumuzu gördüm. Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi tekrar vurgulamak istiyorum."
"50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE MÜTEAHHİTLİK PROJESİ"
Bugünkü görüşmelerde ekonomik ve ticari münasebetlerin de önemli yer teşkil ettiğini dile getiren Erdoğan, Türkmenistan'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin bugüne kadar 50 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesine imza attığını söyledi.
Bununla iftihar ederken, bu alandaki işbirliğinin artarak sürmesini temenni ettiklerini kaydeden Erdoğan, bugün düzenlenen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun da iş adamları ve ilgili kurumlar arasında karşılıklı etkileşimin gelişmesine yardımcı olduğunu vurguladı.
Erdoğan Erdoğan, Türkiye'nin, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatarak, Türkmenistan'ın, Berdimuhamedov'un liderliği, Milli Lider ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un vizyonerliği ve çalışkan Türkmen halkının gayretleri sayesinde, bağımsızlığından bugüne, geçen kısa sürede örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğinin altını çizdi.
"TÜRKİYE, TÜRKMEN KARDEŞLERİNİN YANINDA"
Türkiye'nin, bağımsızlığından bu yana her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini belirten Erdoğan, imzalanan 13 başlıktaki protokollerle Türkiye-Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığının görüldüğünü söyledi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.
Berdimuhamedov, Erdoğan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Berdimuhamedov, "Ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın cumhurbaşkanıyla dostluk ve karşılıklı anlayış ortamında çok etkili görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimizin arasındaki ikili işbirliğinin çeşitli alanlarına ait konuları değerlendirdik. Ayrıca, ilgi duyulan önemli, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Berdimuhamedov, dostluk, saygı karşılıklı eşitlik ilkelerine dayalı stratejik nitelikteki Türkmen-Türk işbirliğini gelecekte de geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olunduğunun teyit edildiğini bildirdi.
Görüşmelerin devamında bölgesel, uluslararası politikada önemli konuma sahip konular üzerinde ve özellikle güvenlik ve istikrarın sağlanması, uluslararası ilişkilerin niteliğinin artırılmasıyla ilgili konuların ele alındığını söyleyen Berdimuhamedov, ayrıca, ikili ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkati çekildiğini söyledi. Berdimuhamedov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çerçevede, (Erdoğan Erdoğan ile) Türkmen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdik. Biz transit alanda yakın işbirliğini derinleştirmenin iki ülkenin arasında ticaretin geliştirilmesinde öneme sahip olduğunu teyit ettik. Bu bağlamda mevcut ulaştırma koridorlarının özellikle hazar geçişli Hazar Denizi ve Karadeniz Koridoru'nun etkinliğinin artırılmasıyla ilgili yeni yönlerinin oluşturulmasının karşılıklı çıkarlara uygun olduğunu belirttik."
Ulaştırma sektöründeki ortak çalışmaların daha etkin olmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasında mutabık kalındığını kaydeden Berdimuhamedov, aynı zamanda sanayinin çeşitli alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuların değerlendirildiğini ifade etti.
Berdimuhamedov, iki ülke arasında, müzakereler sonucunda siyasi, ticari, ekonomik alanda işbirliğini geliştirmeye yardım edecek önemli belgeler imzalandığını söyledi.
İMZALAR ATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov araısnda düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik imzalar atıldı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u resmi törenle karşıladı.
Berdimuhamedov'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Erdoğan ve Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.
Berdimuhamedov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Berdimuhamedov, merdivenlerde Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
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