TSK’ya kimyasal silah iftirası atan Selahattin Demirtaş geri vites yaptı!

İDDİANAMEDEN: DEVLETİ VE DEVLETİN KURUMLARINI AŞAĞILAYICI NİTELİKTE BEYAN!

İddianamede, siyasilerin ifade özgürlüğünü kullanırken eleştirme ve tepki gösterme haklarının olmasının normatif düzenlemesinin bir gereği olduğu belirtilerek, özellikle siyasilerin ifade özgürlüğünü kullanmasının demokratik toplumdaki en önemli işlevi olduğu aktarıldı.

Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisinin eleştirme, yapılan uygulamalara tepki gösterme olduğu ifade edilen iddianamede, siyasilerin birbirlerinin görüş ve uygulamalarına yönelik olarak muhalefet etme, eleştiride bulunma ve tepki gösterme olanakları, çoğulculuğun ve demokratik siyasi hayatın doğası ve niteliği gereği, ancak ifade özgürlüğü hakkı mutlak bir hak olmayıp bu hak kişilere, suç içerikli açıklama yapma, Devleti ve Devletin kurumlarını aşağılayıcı nitelikte beyanda bulunma hakkını vermediği kaydedildi.