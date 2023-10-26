Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Papa ile görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri olan Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin arasında yaşanan sorunlar ve bölgedeki insan hakları ihlalleri ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, "Kalıcı barış başkenti Doğu Kudüs olan Filistin ile olur." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri olan Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin arasında yaşanan sorunlar ve bölgedeki insan hakları ihlalleri ele alındı.
İşte İletişim Başkanlığından yapılan açıklama
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ayrıca üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti.
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