CHP’nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı

Yeni İl Başkanı Kamacı ise," Böyle bir görev için hepinize teşekkür ederim. Ben unutmayı öğrendim, bu saatten sonra herkesin il başkanıyım. İlçe başkanları bu partinin kolanlarıdır, ne zaman karar alacaksam onlara danışacağım. Onların görüşlerini alacağım" açıklamasını yaptı.