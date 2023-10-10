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Haberler Galeri CHP'nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı

CHP'nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı

CHP'de 38'inci Olağan Antalya İl Kongresi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adayı mevcut il başkanı Nuri Cengiz yalnızca 208 oy alırken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in desteklediği Nail Kamacı ise 389 oy alarak seçimleri kazandı. Kongrede CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan da skandala imza attı.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:32
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CHP’nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim krizi başladı. Merakla beklenen kurultaya sayılı günler kala 38'inci Olağan Antalya İl Kongresi yapıldı.

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CHP’nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı

OY VERME İŞLEMİ 18.00'DE SONA ERDİ

Kongre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer'in divan başkanlığında yapıldı. Akşam 18.00'a kadar devam eden oy verme işleminde mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz 208 oy alırken, Nail Kamacı 390 oy aldı. Bu sonucun ardından Kamacı CHP'nin yeni il başkanı oldu.

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CHP’nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı

647 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Nuri Cengiz'in yanı sıra, CHP eski Antalya Milletvekili ve bir dönem Antalya İl Başkanlığı ve Kumluca İlçe Belediye Başkanlığı görevlerini sürdürmüş olan Nail Kamacı yarıştı.

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CHP’nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı

Mevcut İl Başkanı Nuri Cengiz konuşmasında, "Seçimin kazananı her zaman CHP'dir. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Geleceğimiz karşı bu sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında buğuna kadar nasıl oldu ise bundan sonra da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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CHP’nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı

Yeni İl Başkanı Kamacı ise," Böyle bir görev için hepinize teşekkür ederim. Ben unutmayı öğrendim, bu saatten sonra herkesin il başkanıyım. İlçe başkanları bu partinin kolanlarıdır, ne zaman karar alacaksam onlara danışacağım. Onların görüşlerini alacağım" açıklamasını yaptı.