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CHP'nin Antalya kongresinde skandal! Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Garip Erdoğan kürsüden Selahattin Demirtaş’a selam yolladı
CHP'de 38'inci Olağan Antalya İl Kongresi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adayı mevcut il başkanı Nuri Cengiz yalnızca 208 oy alırken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in desteklediği Nail Kamacı ise 389 oy alarak seçimleri kazandı. Kongrede CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Garip Erdoğan da skandala imza attı.
Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:32Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:32