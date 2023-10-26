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TCDD talimatı verdi! İşgalci İsrail'e destek veren Starbucks hızlı trenlerden kaldırılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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TCDD talimatı verdi! İşgalci İsrail’e destek veren Starbucks hızlı trenlerden kaldırılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İşgalci İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için tüm yüklenici firmalara talimat verdi.

Katil İsrail'in Gazze'deki masum sivillerin üzerine yağdırdığı bombalar sürerken vatandaşlar yahudi malları ile yahudilere destek verenlerin işletmelerini ve mallarını boykot etmeyi sürdürüyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü düğmeye basarak, İsrail'e destek veren Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.

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