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Dünya gözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevirdi! Büyük Filistin Mitingi için akreditasyon yaptırdılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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Dünya gözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a çevirdi! Büyük Filistin Mitingi için akreditasyon yaptırdılar

Katil İsrail, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'deki sivilleri hedef alıyor. Okul, cami, kilise ve hastaneyi bombalayan Siyonist İsrail'e dur demek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. Mitinge Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları da takip etmek için akreditasyon yaptırdı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dur demek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.




VAHŞETE DİKKAT ÇEKİLECEK
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İsrail vahşetine dikkat çekmek, Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortakları MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katılacak.



ÖZEL KONUKLAR DA OLACAK

28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek "Büyük Filistin Mitingi" milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konukları da ağırlayacak. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek mitinge pek çok farklı ülkeden Devlet Adamları, Hükümet Temsilcileri, Siyasi Parti Liderleri katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitingde; Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak.

Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.

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