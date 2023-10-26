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Kılıçdaroğlu'ndan DEVA'ya operasyon! Gizli pazarlıklar ortaya çıktı: Vaatleri bitmiyor | CHP'liler endişeli: Yeni bir 39 vekil vakası yolda

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Giriş Tarihi: 26.10.2023 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023
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Kılıçdaroğlu’ndan DEVA’ya operasyon! Gizli pazarlıklar ortaya çıktı: Vaatleri bitmiyor | CHP’liler endişeli: Yeni bir 39 vekil vakası yolda

Seçim sürecinde olmayan bakanlıkları hediye eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de belediye başkanlığı vadetmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol yapan Kılıçdaroğlu bu kez de DEVA Partisi'nin ilçe başkanlarıyla gizli pazarlık masasına oturdu. Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi parti içinde de endişeye neden oldu. CHP Milletvekili Murat Emir, "Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Değişim şarttır" dedi.

14-28 Mayıs seçimlerinde Zafer Partisi ile gizli anlaşma yaptığı ortaya çıkan ancak HDP'ye neler vaat ettiği hala sır olan Kılıçdaroğlu, bu kez gizli pazarlıklarına DEVA Partili ilçe başkanlarını kattı.

Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı ilçe başkanlarından CHP'ye katılmalarını istediği, bunun karşılığı olarak da DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı vaat ettiği iddia edildi.

Dün kulislere bomba gibi düşen bu gelişme, eski ortaklar olan CHP ve DEVA Partisi'ni karşı karşıya getirdi. 13 ilçe başkanını, yönetim kadrolarıyla beraber partilerinden istifa etmeye davet eden Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da küplere bindirdi.

Babacan'ın, yaşananlar sebebiyle oldukça öfkeli olduğu öğrenildi.

"YAKIŞMADI KEMAL BEY"

Sosyal medya hesabı üzerinden iddiaları doğrulayan bir açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Yazık. Yakışmadı Kemal Bey" diyerek gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun gizli saklı transfer çalışmalarına yalnızca DEVA Partisi'nden değil, CHP içinden de sert tepki geldi.

Yerel seçimler öncesi DEVA Partili ilçe başkanlarının CHP'ye devşirilmek istendiğini vurgulayan CHP Milletvekili Murat Emir, "Sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük.

Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Değişim şarttır" dedi.

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