Türkiye’nin Gazze’ye yeni yardımları Mısır’a ulaştı | AFAD Başkanı Memiş: En fazla insani yardımı ulaştırmış devletiz

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, A Haber'de açıklamalarda bulundu.

"EN FAZLA İNSANİ YARDIMI ULAŞTIRMIŞ DEVLETİZ"

Memiş, "En fazla insani yardımı ulaştıran ülke Türkiye. Yardımlarımızla Gazze'ye ulaşacağımızı umuyoruz." dedi.

"BİZ BAŞKA DEVLETLER GİBİ BU OLAYA SEYİRCİ DEĞİLİZ"

Okay Memiş şunları kaydetti:

"Şu anda Mısır Kahire'deyiz. Refah Sınır Kapısı'nın kilidi Kahire'den açılıyor. Biz bütün yardımları Mısır hükümeti ve BM ile beraber, Türk ve Mısır Kızılay'ı ile birlikte yürüteceğiz. Biz şu ana kadar Gazze'ye en fazla insani yardımı planlamış ve ulaştırmış devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakan ve bakanlıklarımızla beraber uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Bütün bu çalışmaları ise BM ile birlikte yürütüyoruz. Çok hassas bir konu. Biz başka milletler ve devletler gibi bu olaya seyirci değiliz. Çok ciddi bir olarak olayı yerinde takip ediyoruz. İnsani yardımları Gazze'ye ulaştıracağız."

Öte yandan Kızılay Başkanı Yılmaz ise "İki sağlık bakanlığı koordinasyon halinde. Türkiye'den gelen sağlık ekipleri de Mısır tarafındaki hastanelerin yaralıları kabul etmeye hazır hale gelmesi anlamında işbirliği içindeler. BM ile yaptığımız toplantıdan çıkan sonuca göre daha fazla koordinasyona gerek olduğu ortaya çıkmakta." ifadelerine yer verdi.