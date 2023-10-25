Türkiye’nin Gazze'ye yeni yardımları Mısır'a ulaştı | AFAD Başkanı Memiş: En fazla insani yardımı ulaştırmış devletiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin Gazze için gönderdiği ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan yardım uçağı “Koca Yusuf” Mısır’a ulaştı. Yardım uçaklarını ve paketlerini A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu ile birlikte kameraman Barış Yar görüntüledi. Öte yandan A Haber’e konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, “En fazla insani yardımı ulaştıran ülke Türkiye.” dedi.
AFAD Başkanı Okay Memiş ve Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, A Haber'de açıklamalarda bulundu.
"EN FAZLA İNSANİ YARDIMI ULAŞTIRMIŞ DEVLETİZ"
Memiş, "En fazla insani yardımı ulaştıran ülke Türkiye. Yardımlarımızla Gazze'ye ulaşacağımızı umuyoruz." dedi.
"BİZ BAŞKA DEVLETLER GİBİ BU OLAYA SEYİRCİ DEĞİLİZ"
Okay Memiş şunları kaydetti:
"Şu anda Mısır Kahire'deyiz. Refah Sınır Kapısı'nın kilidi Kahire'den açılıyor. Biz bütün yardımları Mısır hükümeti ve BM ile beraber, Türk ve Mısır Kızılay'ı ile birlikte yürüteceğiz. Biz şu ana kadar Gazze'ye en fazla insani yardımı planlamış ve ulaştırmış devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakan ve bakanlıklarımızla beraber uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Bütün bu çalışmaları ise BM ile birlikte yürütüyoruz. Çok hassas bir konu. Biz başka milletler ve devletler gibi bu olaya seyirci değiliz. Çok ciddi bir olarak olayı yerinde takip ediyoruz. İnsani yardımları Gazze'ye ulaştıracağız."
Öte yandan Kızılay Başkanı Yılmaz ise "İki sağlık bakanlığı koordinasyon halinde. Türkiye'den gelen sağlık ekipleri de Mısır tarafındaki hastanelerin yaralıları kabul etmeye hazır hale gelmesi anlamında işbirliği içindeler. BM ile yaptığımız toplantıdan çıkan sonuca göre daha fazla koordinasyona gerek olduğu ortaya çıkmakta." ifadelerine yer verdi.
AFAD Başkanı Okay Memiş, Birleşmiş Milletler Mısır Koordinatörü Elena Panova ile bir araya geldi.
AFAD ve BM heyetlerinin katıldığı toplantıda, bölgede faaliyet gösteren uluslararası kurumlar ve yardım kuruluşlarının çalışmaları değerlendirildi.
AFAD'dan paylaşılan bilgide ise "Gazze'de sivillere yönelik saldırıların bir an önce son bulmasını diliyor; bölgede akan gözyaşının dinmesi için, tüm imkanlarımızla çalışıyoruz" denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GAZZE TALİMATI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Filistin meselesine öncelikle insan penceresinden baktıklarını, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da insanı, insan hayatın ve insanı insan yapan kadim değerleri savunduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana krizin daha fazla büyümemesi için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini, kaydetti.
"8 UÇAK DOLUSU TIBBİ VE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİK"
Başkan Erdoğan, "Gazze halkının ihtiyaçlarının bir nebze de olsa giderilmesi için Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na şimdiye kadar toplam 8 uçak dolusu tıbbi ve insani yardım malzemesi gönderdik. Yaralıların tedavisi için 25 sağlık personelimizi ilk etapta yine Mısır'a sevk ettik. Aynı şekilde kim yaparsa yapsın İsrailli siviller dahil, sivilleri hedef alan eylemleri asla mazur görmediğimizi açıkça ifade ettik. Bu ilkeli duruşumuz dün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz" dedi.
A HABER MISIR'DA
Yardım uçaklarını ve paketlerini Mısır'da bulunan A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu ile birlikte kameraman Barış Yar görüntüledi.
AFAD VE KIZILAY BAŞKANLARI, GAZZE İÇİN KAHİRE'DE
AFAD Başkanı Okay Memiş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç beraberindeki heyetlerle Gazze Şeridi'ne gönderilecek insani yardımları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu.
Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, AFAD ve Kızılay başkanları ile büyükelçilik binasında bir araya geldi.
Görüşmelerin ardından konuşan AFAD Başkanı Memiş, "Dün itibarıyla AFAD olarak ve Türk Kızılayı olarak Mısır'a geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın ve bakanlarımızın talimatlarıyla Gazze'de yaşanan insanlık dramının insani yardım boyutuyla ilgili olarak AFAD teşkilatı, Türk Kızılayı ve Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarının insani yardımının organizasyonu maksadıyla Mısır'dayız." dedi.
Mısır'da insani yardımları görüşmek üzere bazı temaslarda bulunacaklarını kaydeden Memiş, "Mısır Savunma Bakanlığı, Mısır Kızılayı ve Mısır Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğimizin nezaretinde inşallah bizim ülkemizde toplanan, toplanacak olan insani yardımların bir an evvel GazzeEye ulaşması için büyük bir çaba sarf ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
"Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dışı durumla ilgili olarak Türkiye'de çok ciddi bir duyarlılık olduğunu, Türkiye'nin adeta ayağa kalktığını" ifade eden AFAD Başkanı Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının bütün insani yardımlarından ve sivili toplum kuruluşlarının koordinasyonundan sorumlu teşkilat olarak, AFAD olarak burada olduklarını dile getirdi.
Gazze'ye gönderilmesi planlanan yardımlar ve bölgede kurulması planlanan sahra hastanelerine ilişkin Memiş, şunları kaydetti:
"Mümkünse Kahire'den mümkünse El-Ariş'ten mümkünse Refah Sınır Kapısı'na kadar giderek, insani yardımlarımızın hem gıda olur, hem sağlıkla ilgili ilk yardım malzemesi olur, sahra hastanesinin kurulması olur, bütün bu operasyonlarımızı konuşmak ve hayat geçirmek maksadıyla buradayız."
Memiş, insani yardımların Gazze'ye ulaşması için büyük çaba sarf edeceklerini ve bunu da Mısır Kızılayı, Mısırlı yetkililer ve BM'nin gözetimi altında gerçekleştireceklerini söyledi.
Söz konusu organizasyonda emeği geçen herkese ve Mısırlı yetkililere teşekkür eden Memiş, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler hakkındaki taziye mesajında ise şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in insanlık dışı uygulamaları neticesinde hayatını kaybeden bütün Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Filistinlilerin, İslam aleminin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun inşallah."
KIZILAY GENEL BAŞKANI: İKİ BUÇUK MİLYON İNSAN ADETA BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNDE
Öte yandan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç, "Tüm dünyanın gözü önünde bir trajedi yaşanıyor. 2 buçuk milyon insan adeta bir açık hava hapishanesinde." dedi.
Savaş ve çatışmaların hiç olmaması temennisinde bulunan Meriç, "Savaş ve çatışma olsa bile bunun bir onuru olmalı. Uluslararası insancıl hukuk ilkeleri savaş zamanında sivillerin korunması, insani yardım koridorunun açık tutulması konusunda çok ciddi kurallara sahiptir ama maalesef Gazze'deki olaylarda görüyoruz ki bunlar hiçe sayılıyor." şeklinde konuştu.
Meriç, Gazze'de günlük 500 kişiye sıcak yemek verilen bir aş evinin bulunduğunu, bugüne kadar 1300 gıda kolisi ve 700 hijyen kolisi dağıttıklarını kaydetti.
Filistin Kızılayı ile akaryakıt desteği konusunda da bir anlaşma yaptıklarını aktaran Meriç, şunları kaydetti:
"Temin edebildikleri ölçüde akaryakıt alıp, hastanelere teslim etmeleri konusunda bir anlaşma yaptık. Refah kapısı şu anda sınırlı bir şekilde açılmış durumda. Burada o miktarın Gazze'ye yeterli gelmeyeceği noktasında temasları yapmamız, sesimizi yükseltmemiz ve tüm dünyanın tek bir ses olarak o insani yardım koridorunun içerdekilerin ihtiyacını karşılayacak ölçüde açılmasını sağlamamız gerekiyor."
AFAD ve Kızılay heyetlerinin, resmi temasları kapsamında Mısır Kızılayı Başkanı Rami en-Nazır ve Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile de görüşmesi bekleniyor.
Heyetler, dün gece Kahire'ye gelmişti.
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