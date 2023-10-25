AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Gazze açıklaması: En fazla insani yardımı ulaştırmış devletiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’nin Gazze için gönderdiği ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan yardım uçağı “Koca Yusuf” Mısır’a ulaştı. Yardım uçaklarını ve paketlerini A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu ile birlikte kameraman Barış Yar görüntüledi. Öte yandan A Haber’e konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, “En fazla insani yardımı ulaştıran ülke Türkiye.” dedi.