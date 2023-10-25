Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" Projesi Türkmenistan'da tanıtıldı

Türkiye ve İngiltere büyükelçilikleri iş birliğinde düzenlenen festivale aşkabat ortak türkmen-türk okulu ev sahipliği yaptı. Festivalde konuşan Büyükelçi Oral, dünyadaki iklim krizine dikkat çekti. Proje ile geri dönüştürülebilir tüm atıkların %60'ının geri dönüştürülmesi ve 2053 yılına kadar sıfır emisyon seviyesine ulaşılması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında sıfır atık hareketi konusunda farkındalık amaçlayan kürese sıfır atık iyi niyet bildirgesi imzalandı.

Festivale, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Birleşik Krallık Büyükelçiği maslahatgüzarı Martin Walley, büyükelçilik mensupları, okulun öğretmenleri ve öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.