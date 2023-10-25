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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" Projesi Türkmenistan'da tanıtıldı

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Giriş Tarihi: 25.10.2023
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi Türkmenistan’da tanıtıldı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi Türkmenistan'da tanıtıldı. Türkiye ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği iş birliğinde iklim ve ekoloji festivali düzenlendi. Etkinlikte Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı yapıldı ve iyi niyet bildirgesi imzalandı.

26 Eylül 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" Başkan Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tanıtıldı.

2017'de Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Projesi için yola çıkıldı.

Slogan "Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Türkiye ve Dünya Bırakmak" oldu.

Daha yeşil bir dünya için bilinç oluşturması hedeflendi.

Emine Erdoğan bir konuşmasında "Amaç yaşanabilir bir dünya bırakmak" demişti.

SIFIR ATIK PROJESİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Türkmenistan'da Türkiye ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği iş birliğinde iklim ve ekoloji festivali düzenlendi. Etkinlikte Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı yapıldı ve iyi niyet bildirgesi imzalandı.

Türkiye ve İngiltere büyükelçilikleri iş birliğinde düzenlenen festivale aşkabat ortak türkmen-türk okulu ev sahipliği yaptı. Festivalde konuşan Büyükelçi Oral, dünyadaki iklim krizine dikkat çekti. Proje ile geri dönüştürülebilir tüm atıkların %60'ının geri dönüştürülmesi ve 2053 yılına kadar sıfır emisyon seviyesine ulaşılması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında sıfır atık hareketi konusunda farkındalık amaçlayan kürese sıfır atık iyi niyet bildirgesi imzalandı.

Festivale, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Birleşik Krallık Büyükelçiği maslahatgüzarı Martin Walley, büyükelçilik mensupları, okulun öğretmenleri ve öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.

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