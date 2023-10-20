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Son dakika | Gazze'de 12 bin sivil ölümle burun buruna! Filistin Kızılay Başkanı A Haber'de açıkladı: Hastaneyi boşaltın vuracağız dediler

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Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Son dakika | Gazze’de 12 bin sivil ölümle burun buruna! Filistin Kızılay Başkanı A Haber’de açıkladı: Hastaneyi boşaltın vuracağız dediler

Son dakika haberi... İsrail'in 14 gündür katliam yaptığı Gazze'de yeni bir insani kriz kapıda. A Haber canlı yayınına bağlanan Filistin Kızılay Başkanı "İsrail Kudüs Hastanesini boşaltın vuracağız" dediğini ifade etti. 12 bin sivilin bulunduğu hastanede yeni bir felaketin yaşanmaması için dünya diken üstünde.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

A HABER CANLI YAYININA KATILAN KIZILAY BAŞKANI ŞUNLARI SÖYLEDİ:

A Haber canlı yayınında konuşan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah, "Kilise demeden cami demeden okul demeden hastane demeden her şeyi vuruyorlar. Derhal boşaltın hastaneyi boşaltacağız dediler. Bu bir savaş suçudur. Onlar hep suç işliyorlar.

Bu hastane Gazze'nin güneyinde bulunan bir hastane. Bu mahalle çok kalabalık. Öyle bir şey olursa binlerce kişi ölecektir. Çok kalabalık bir yer okullar da vardır. Hastaneye saldırılarsa İsrail katliam yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Gazze yeni bir katliamın eşiğinde GAZZE YENİ BİR KATLİAMIN EŞİĞİNDE

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