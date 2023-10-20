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Gazze yeni bir katliamın eşiğinde! Filistin Kızılayı: İsrail Kudüs Hastanesi’ni tahliye edin dedi | İşte İsrail’in vuracağım dediği hastane

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 22:26
12 bin sivil ölümle burun buruna. A Haber canlı yayınında konuşan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah, “Kilise demeden cami demeden okul demeden hastane demeden her şeyi vuruyorlar. Derhal boşaltın hastaneyi boşaltacağız dediler. Bu bir savaş suçudur. Onlar hep suç işliyorlar. Bu hastane Gazze’nin güneyinde bulunan bir hastane. Bu mahalle çok kalabalık. Öyle bir şey olursa binlerce kişi ölecektir. Çok kalabalık bir yer okullar da vardır. Hastaneye saldırılarsa İsrail katliam yapacaktır.” ifadelerini kullandı. İşte İsrail’in vuracağım dediği hastane...
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