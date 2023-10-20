Bombardıman altındaki Gazze'de son durum! Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah A Haber'de anlattı

12 bin sivil ölümle burun buruna. Filistin Kızılayı "İsrail Kudüs Hastanesi’ni tahliye edin dedi" açıklamasında bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Attallah, “Kilise demeden cami demeden okul demeden hastane demeden her şeyi vuruyorlar. Derhal boşaltın hastaneyi boşaltacağız dediler. Bu bir savaş suçudur. Onlar hep suç işliyorlar. Bu hastane Gazze’nin güneyinde bulunan bir hastane. Bu mahalle çok kalabalık. Öyle bir şey olursa binlerce kişi ölecektir. Çok kalabalık bir yer okullar da vardır. Hastaneye saldırılarsa İsrail katliam yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

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