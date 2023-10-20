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Başkan Erdoğan'ın Filistin sözlerine destek veren Fazıl Say'a operasyon! Migros yetkilileri sebep oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Başkan Erdoğan’ın Filistin sözlerine destek veren Fazıl Say’a operasyon! Migros yetkilileri sebep oldu

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırılarına tepki gösterirken, Fazıl Say da Başkan Erdoğan’ın 'Filistin' paylaşımına destek vererek, İsrail’e tepki göstermişti. Yaşananların ardından Say'ın, MİGROS firmasının konser organizasyonu birimi tarafından düzenlenen planlaması yapılan 4 konseri iptal edildi. Gerekçe olarak ise, İsrail-Filistin savaşındaki fikirleri olduğu belirtildi. Katil İsrail destekçisi firmanın skandal kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösteren Say, "Barıştan yana olmak zor zanaat..." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail ordusu Gazze'de bulunan binlerce çocuk, kadın ve sivilin üzerine insanlık suçu işleyerek ölüm yağdırmaya devam ediyor. Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist hastanesine düzenlenen hain saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Sanat dünyası tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterirken, Fazıl Say da yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, İsrail'e tepki göstermişti.

FAZIL SAY, BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSRAİL TEPKİSİNE DESTEK VERDİ

İsrail'in Gazze'de bulunan hastaneyi vurmasının ardından Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ABD yapımı bombayla düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırı sonrası Başkan Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

FAZIL SAY: TAMAMEN AYNI FİKİRDEYİM

Piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın haberini paylaşarak, "Tamamen aynı fikirdeyim. Teşekkürler bu sağduyulu açıklama için. Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet! Hastane bombalamak ne demek? Tüm dünya barış için bu çağrıya kulak vermeli!" sözleriyle Başkan Erdoğan'ın İsrail tepkisine destek vermiş oldu.

MİGROS'TA KATİLLERE DESTEK KERVANINA KATILDI

Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla, katil İsrail'in işlediği insan suçuna verdiği tepki sebebiyle MİGROS firmasının konser organizasyonunun biriminin yapacağı İsviçre konserinin iptali konusunda yazılı açıklamada bulundu.

"BARIŞTAN YANA OLMAK ZOR ZANAAT"

Fazıl Say, "İsviçre'de, MIGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.

23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim.

Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım.

Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum.

İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda "sağduyulu ve barışçıl" buldum, destekledim.

Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.

Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim.

Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim.

Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim." ifadelerini kullandı.

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