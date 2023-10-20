Başkan Erdoğan'ın Filistin sözlerine destek veren Fazıl Say'a operasyon! Migros yetkilileri sebep oldu
Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırılarına tepki gösterirken, Fazıl Say da Başkan Erdoğan’ın 'Filistin' paylaşımına destek vererek, İsrail’e tepki göstermişti. Yaşananların ardından Say'ın, MİGROS firmasının konser organizasyonu birimi tarafından düzenlenen planlaması yapılan 4 konseri iptal edildi. Gerekçe olarak ise, İsrail-Filistin savaşındaki fikirleri olduğu belirtildi. Katil İsrail destekçisi firmanın skandal kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sert tepki gösteren Say, "Barıştan yana olmak zor zanaat..." ifadelerini kullandı.
Sanat dünyası tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterirken, Fazıl Say da yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, İsrail'e tepki göstermişti.
FAZIL SAY, BAŞKAN ERDOĞAN'IN İSRAİL TEPKİSİNE DESTEK VERDİ
İsrail'in Gazze'de bulunan hastaneyi vurmasının ardından Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ABD yapımı bombayla düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırı sonrası Başkan Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
FAZIL SAY: TAMAMEN AYNI FİKİRDEYİM
Piyanist Fazıl Say da sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın haberini paylaşarak, "Tamamen aynı fikirdeyim. Teşekkürler bu sağduyulu açıklama için. Tüm insanlar bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapmalı. Netanyahu savaş suçu, soykırım, katliamlar suçundan yargılanmalıdır. Filistinlilere özgürlük. İnsanlık için. Yeter artık bu vahşet! Hastane bombalamak ne demek? Tüm dünya barış için bu çağrıya kulak vermeli!" sözleriyle Başkan Erdoğan'ın İsrail tepkisine destek vermiş oldu.
MİGROS'TA KATİLLERE DESTEK KERVANINA KATILDI
Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla, katil İsrail'in işlediği insan suçuna verdiği tepki sebebiyle MİGROS firmasının konser organizasyonunun biriminin yapacağı İsviçre konserinin iptali konusunda yazılı açıklamada bulundu.
"BARIŞTAN YANA OLMAK ZOR ZANAAT"
Fazıl Say, "İsviçre'de, MIGROS firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.
23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim.
Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım.
Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum.
İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda "sağduyulu ve barışçıl" buldum, destekledim.
Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.
Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim.
Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim.
Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa final maçı nerede? TFF detayları açıkladı!
- İSRAİL MARKALI ÜRÜNLERİN LİSTESİ 2023! Bingo, Pril, Yumoş hangi ülkenin malı? Pringles Türkiye, Domestos, Sensodyne...
- Gönül Dağı'nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek'in ayrılık sebebi meğer...
- NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!
- VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!
- ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim ATV yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında, kızının ismi ne?
- TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Halka arz detayları...
- Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altın bilezikleri kim kazandı?
- 400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…
- TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...
- 2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr