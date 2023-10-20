Son dakika | Türkiye’den Gazze için yoğun diplomasi trafiği! Son durum ne? Bakan Fidan canlı yayında değerlendiriyor

20 Ekim 2023, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gönül Dağı'nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek'in ayrılık sebebi meğer...
- NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SGK- e-Devlet emeklilik hesaplama ekranı!
- VERA KONSEPT HALKA ARZ SONUÇLARI! (VRGYO) Vera Konsept ne zaman işlem görecek? Halka arz takvimi Ekim 2023!
- ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK? Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim ATV yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında, kızının ismi ne?
- TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Halka arz detayları...
- Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altın bilezikleri kim kazandı?
- 400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…
- TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...
- 2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr
- Cuma Hutbesi tam metin PDF 20 Ekim dinhizmetleri.diyanet.gov.tr | Cuma Hutbesi bugünkü konusu ne? Rahmet ve sakinet müjdesi; İnşirah suresi
- Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...