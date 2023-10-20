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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız

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Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız

İstanbul'da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi Hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız" dedi.

21 ülkeden katılımcılarla gerçekleşen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değindi.

"KARARLILIKLA DİPLOMASİYE DEVAM EDİYORUM"

Hasta ve masun insanların çaresizliğinin Türkiye'ye büyük görev yüklediğini bildiren Bakan Koca, "Gazze'deki hastane saldırısının ardından, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Mısır ve Lübnan'ın da içinde bulunduğu çok sayıdaki muhattabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna kararlılıkla devam ediyorum." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE KARDEŞLERİMİZE SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA HAZIR"

Koca, Türkiye'nin bölgeye gemi hastanesi göndermeye ve sahra hastaneleri kurmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." mesajını verdi.

"BİZİM TARAFIMIZ İNSANDIR, TARAFIMIZ İNSANLIKTIR"

Sağlık Bakanı Koca, "Bu şartlarda, Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey, kutsal görevdir. Türkiye, bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız insandır, tarafımız insanlıktır." şeklinde konuştu.

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