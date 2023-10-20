Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız
İstanbul'da düzenlenen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi Hastane göndermeye, Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırız" dedi.
21 ülkeden katılımcılarla gerçekleşen 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değindi.
"KARARLILIKLA DİPLOMASİYE DEVAM EDİYORUM"
Hasta ve masun insanların çaresizliğinin Türkiye'ye büyük görev yüklediğini bildiren Bakan Koca, "Gazze'deki hastane saldırısının ardından, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Mısır ve Lübnan'ın da içinde bulunduğu çok sayıdaki muhattabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna kararlılıkla devam ediyorum." açıklamasını yaptı.
"TÜRKİYE KARDEŞLERİMİZE SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA HAZIR"
Koca, Türkiye'nin bölgeye gemi hastanesi göndermeye ve sahra hastaneleri kurmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." mesajını verdi.
"BİZİM TARAFIMIZ İNSANDIR, TARAFIMIZ İNSANLIKTIR"
Sağlık Bakanı Koca, "Bu şartlarda, Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey, kutsal görevdir. Türkiye, bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız insandır, tarafımız insanlıktır." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 400 bin TL altı ikinci el araç modelleri! Sahibinden satın alabileceğiniz 2. El Fiat, Dacia, Raneult, Opel, Peugeot, Ford, Volkswagen…
- TOKİ 42 ilde satışa başladı! %35 peşinat, 48 ay vade imkanı netleşti! 354.074 TL'den başlayan fiyatlarla; Adana, İstanbul, İzmir, Çorum, Aydın, Mersin...
- 2023-Kaymakamlık Kılavuz ve Başvuru EKRANI! ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır? ais.osym.gov.tr
- Cuma Hutbesi tam metin PDF 20 Ekim dinhizmetleri.diyanet.gov.tr | Cuma Hutbesi bugünkü konusu ne? Rahmet ve sakinet müjdesi; İnşirah suresi
- Emeklilikte EYT'siz B-C planı devrede! 3600-5000 günle emeklilik imkanı da cepte! SSK, Bağ-kur'lunun maaş sistemi yeniden şekilleniyor; 2000 sonrası...
- İslam Memiş altın alacakları defalarca uyarmıştı! Rota sil baştan değişti; Artık 2000 TL'nin üstünde ataklar göreceğiz!
- ALES/3 2023 ne zaman, hangi tarihte gerçekleştirilecek? ÖSYM sınav takvimi...
- Emekliye seyyanen zam tablosu tek tek şekillendi; Ödeme takvimi ortaya çıktı, SSK, Bağ-Kur, Tarım 7.500 TL kök maaş alana en az...
- SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye zamlı hesap son dakika geldi! Emekliye kök maaş 14.000 TL detayı! Seyyanen zam, refah payı, 5 bin lira ikramiye, intibak...
- İbrahim Saraçoğlu tarifi: Günde 1 bardak içen hasta olmuyor! Gribin korkulu rüyası...
- Bankalar tek tek açıkladı! Her ay maaş gibi gelecek! 150.000 liranın 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizi hesaplandı!
- Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine var mı, yok mu? Yeni Kabine gündemi...