Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız

"KARARLILIKLA DİPLOMASİYE DEVAM EDİYORUM"

Hasta ve masun insanların çaresizliğinin Türkiye'ye büyük görev yüklediğini bildiren Bakan Koca, "Gazze'deki hastane saldırısının ardından, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey yöneticileri başta olmak üzere, Mısır ve Lübnan'ın da içinde bulunduğu çok sayıdaki muhattabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. Buna kararlılıkla devam ediyorum." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE KARDEŞLERİMİZE SAĞLIK HİZMETİ SUNMAYA HAZIR"

Koca, Türkiye'nin bölgeye gemi hastanesi göndermeye ve sahra hastaneleri kurmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız." mesajını verdi.

"BİZİM TARAFIMIZ İNSANDIR, TARAFIMIZ İNSANLIKTIR"

Sağlık Bakanı Koca, "Bu şartlarda, Filistinli kardeşlerimiz için yapacağımız her şey, kutsal görevdir. Türkiye, bebeklerin, masum insanların yanında olmaya devam edecektir. Bizim tarafımız insandır, tarafımız insanlıktır." şeklinde konuştu.