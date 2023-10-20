Bebek katili İsrail! İnsanlığı ağlatan görüntü: Kollarına isimleri yazıldı

Bunlardan 1524'ü çocuk. Başka bir deyişle hayatını kaybeden neredeyse her 2 kişiden biri çocuk. Saldırılarda ayrıca 3 bin 983 çocuk da yaralandı. Uluslararası toplumdan ise konu hakkında tek açıklama gelmiyor.

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