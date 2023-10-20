Bebek katili İsrail! İnsanlığı ağlatan görüntü: Kollarına isimleri yazıldı
Kadın çocuk demeden aralıksız bombardıman yapan katil İsrail, hastane katliamından sonra da hız kesmedi. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ise ölümle burun buruna. İşgalci İsrail'in El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliğinin tespit edilememesi üzerine aileler, çocukları için kan donduran bir yönteme başvurdu.
İşgalci İsrail'in 17 Ekim'deki El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.
Bunların yanı sıra saldırı sonrasında yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.
Bu durumda Gazzelilerin endişelerine bir yenisinin eklendiği ve çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanınmamaktan korkar hale geldiği ifade edildi.
Katil İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze Şeridi'nin en büyük hastanelerinden Şifa Tıp Kompleksine sığınan yetişkinler ve çocuklar, bu endişelerine kendilerince bir çözüm buldu.
Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların avuçlarına isimlerini yazmaya başladı.
İsrail, 13 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. İsrail'in saldırılarında 3 bin 785 kişi öldü.
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