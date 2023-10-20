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CHP yandaşı Can Ataklı'dan İsrail'i aklama çabası: Hastanenin vurulması büyük ihtimalle Hamas'ın halt yemesi

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Giriş Tarihi: 20.10.2023 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023
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CHP yandaşı Can Ataklı’dan İsrail’i aklama çabası: Hastanenin vurulması büyük ihtimalle Hamas’ın halt yemesi

Katil İsrail, Gazze'de hastaneyi vurarak çoğunluğu çocuk tam 500 kişiyi katlederken, ABD Başkanı Joe Biden saldırının İsrail tarafından değil Hamas tarafından yapıldığını söyledi. Yaşanan bu katliam büyük tepki çekerken CHP yandaşı Can Ataklı İsrail'i aklama yarışına girdi. Can Ataklı yaptığı yayındaki "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas’ın halt yemesi." şeklindeki ifadeleriyle büyük bir skandala imza attı. İşte detaylar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bölgeyi ele geçirdi.

KATİL İSRAİL ÖLÜM KUSTU

Diğer yandan katil İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatırken bölgeye ölüm kustu. Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran işgalciler 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişiyi öldürdü.

HASTANEDE KATLİAM: 500 ÖLÜ

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

'GAZZE'DEKİ HASTANE SALDIRISI SOYKIRIMDIR'

Hamas'tan yapılan ilk açıklamada "Gazze'deki hastane saldırısı soykırımdır" ifadeleri kullanıldı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" dedi.

BIDEN: SALDIRIYI HAMAS DÜZENLEDİ

ABD Başkanı Biden, hastanedeki "patlama" nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." diye konuştu.

CAN ATAKLI'DAN YALANA DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden dünyanın gözünün önünde yalan söyleyerek İsrail'i aklama yarışına girerken CHP yandaşı Can Ataklı'dan da İsrail'e ve Biden'ın bu yalanına destek geldi.

HASTANENİN VURULMASI HAMAS'IN HALT YEMESİ

Ataklı YouTube üzerinden yaptığı yayında Biden'ın sözlerinin neredeyse birebir aynısıını ifade ederken "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas'ın halt yemesi. Öyle bir gaddarlıkları var. Kendi insanlarını öldürüp bunu dünyaya işte görüyorsunuz şey falan.. Başka türlü olamaz." dedi.

Bu ölenler rakam değil insan...

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