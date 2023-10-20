CHP yandaşı Can Ataklı’dan İsrail’i aklama çabası: Hastanenin vurulması büyük ihtimalle Hamas’ın halt yemesi

HASTANENİN VURULMASI HAMAS'IN HALT YEMESİ

Ataklı YouTube üzerinden yaptığı yayında Biden'ın sözlerinin neredeyse birebir aynısıını ifade ederken "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas'ın halt yemesi. Öyle bir gaddarlıkları var. Kendi insanlarını öldürüp bunu dünyaya işte görüyorsunuz şey falan.. Başka türlü olamaz." dedi.