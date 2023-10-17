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MSB: 1'i FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.10.2023 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
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MSB: 1’i FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 FETÖ üyesi dahil 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

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