1 metrekarelik gizli alanda saklanıyordu! Gizli bölmede saklanan FETÖ’cü yakayı ele verdi

Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A.'nın Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarındaki 11 katlı bir sitenin 9. katındaki dairede saklandığını tespit etti.