1 metrekarelik gizli alanda saklanıyordu! Gizli bölmede saklanan FETÖ'cü yakayı ele verdi
Karaman’da FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan kadın, saklandığı evinin kilerindeki gizli bölmede polisin operasyonuyla yakalandı. H.S.A tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A.'nın Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarındaki 11 katlı bir sitenin 9. katındaki dairede saklandığını tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hemen harekete geçen ekipler, H.S.A.'nın kaldığı daireye operasyon düzenledi. Eve giren ekipler yaptıkları aramada FETÖ/PDY üyesi kadını evin kilerindeki rafların arkasına yaptırdığı 1 metrekarelik gizli bölmede saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi H.S.A. isimli kadın, emniyet müdürlüğüne götürülürken, evde yapılan aramalarda 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 2 adet laptop ve 6 adet örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajandaya el konuldu. Hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye çıkarılan H.S.A tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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