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Son dakika! Ankara merkezli 8 ilde terör operasyonu: 30 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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Son dakika! Ankara merkezli 8 ilde terör operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika haberleri... Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütü propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli için 8 ilde operasyon yapıldı.

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