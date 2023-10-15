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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine flaş operasyon

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Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine flaş operasyon

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 34 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ” Operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı.

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