Yeşil Sol Parti'nin kongresinde büyük skandal! Bebek katili Abdullah Öcalan'ın paçavrasını alkışladılar...
PKK'nın siyasi ayağı Yeşil Sol Parti'nin Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Büyük Kongresi'nde büyük bir skandala imza atıldı. İki terör sevici kürsüye çıkarak bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını tribünlere gösterdi. O anda tribünlerde bebek katili alkışlandı. İşte detaylar...
PKK'nın siyasi kolu olan Yeşil Sol Parti'nin 4. Olağan Büyük Kongresi Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Yapılan kongrede Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin ismi, kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.
BEBEK KATİLİNİN PAÇAVRASINI GÖSTERDİLER
Terör örgütü PKK'nın siyasi hareketi olan Yeşil Sol Parti'nin kongresinde bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri açıldı.
SURATLARINI TAMAMEN KAPATTILAR
Sahneye çıkan iki şahıs, bebek katilinin fotoğrafının olduğu bir paçavrayı açarak tribünlere doğru salladı. Suratlarını tamamen kapatan şahısların açtığı paçavra sonrası tribünler bebek katilini alkışladı.
İki şahıs sonrasında kürsünün arkasına atlayarak kameralarda uzaklaştı.
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