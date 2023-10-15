Yeşil Sol Parti’nin kongresinde büyük skandal! Bebek katili Abdullah Öcalan’ın paçavrasını alkışladılar...

PKK'nın siyasi kolu olan Yeşil Sol Parti'nin 4. Olağan Büyük Kongresi Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Yapılan kongrede Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin ismi, kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.