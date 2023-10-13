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'Bulutlar Çetesi' suç örgütü çökertildi

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Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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’Bulutlar Çetesi’ suç örgütü çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “Kafes Operasyonları” kapsamında “Bulutlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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