Başkan Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği evde açılan ateş sonucu şehit olan polis Cihat Ermiş’in babası ile telefonda görüştü. Acılı babaya taziye dileklerini ileten Başkan Erdoğan, “Şehitlerimizin makamlarıyla ilgili bir şey söylememize gerek yok. Kur’an-ı Kerim’de rabbimiz onların makamlarını açıklıyor. Onların makamı cennet. Onlar Peygamber Efendimize komşular.” dedi. Öte yandan polis Ermiş'i şehit eden şüpheli tutuklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği evde açılan ateş sonucu şehit olan polis Cihat Ermiş'in babası ile telefonda görüştü.
Şehidin babasını Şefik Ermiş'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Ermiş ile görüştürdü.
"ONLAR PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞULAR"
Acılı babaya taziye dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Şehitlerimizin makamlarıyla ilgili bir şey söylememize gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de rabbimiz onların makamlarını açıklıyor. Onların makamı cennet. Onlar Peygamber Efendimize komşular. Şehit babası olmanız da sizler için en büyük zenginlik. Rabbim bizlere de o makamı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
Baba Ermiş ise Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman polisimiz Cihat Ermiş dün İstanbul Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Ankara Haymana'da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'da şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, başsağlığı diledi.
Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı âli, ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
ŞEHİDİMİZ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit olan polis memuru Cihat Ermiş memleketi Ankara'da toprağa verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Cihat Ermiş ile şehit İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin ailelerine başsağlığı dilemişti.
Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, İstanbul'da silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Ermiş ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bombalı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Teke'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
BÜYÜKÇEKMECE'DE POLİSİ ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde silahla ateş ederek şehit eden şüpheli tutuklandı.
Murat Çeşme Mahallesi'ndeki apartman dairesinde polis memuru Cihat Ermiş'in silahla ateş edilerek şehit edilmesine ilişkin yakalanan zanlı M.B.Ç'nin Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, M.B.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Ermiş, dün gece saatlerinde gelen ihbarı değerlendirmek üzere Murat Çeşme Mahallesi'ndeki apartman dairesine gitmişti.
Ermiş, güvenlik görevlisinin yardımıyla daireye giriş yaptığı esnada şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Ermiş kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Cihat Ermiş'in şehit edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli M.B.Ç'yi saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalamıştı.
Şüpheli M.B.Ç'nin emniyetteki ilk ifadesinde, düşmanları olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını, gece saatlerinde kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini iddia etmişti.
Şüphelinin daha önce hakkında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenmişti.
(Fotoğrafta polis Cihat Ermiş'i şehit eden alçak)
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