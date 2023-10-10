Başkan Erdoğan şehit polis Cihat Ermiş’in babası ile telefonda görüştü

Şehidin babasını Şefik Ermiş'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Ermiş ile görüştürdü.

"ONLAR PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞULAR"

Acılı babaya taziye dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Şehitlerimizin makamlarıyla ilgili bir şey söylememize gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de rabbimiz onların makamlarını açıklıyor. Onların makamı cennet. Onlar Peygamber Efendimize komşular. Şehit babası olmanız da sizler için en büyük zenginlik. Rabbim bizlere de o makamı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Baba Ermiş ise Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.