AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gerekli olan politik çözüm! Adil barış sağlanmalı...

"OLAYI KAŞIYAN TAVIRLAR HOŞ DEĞİL"

Karabağ'da Ermeni kuvvetleri, Ermeni çetelerinin uzaklaştırılması ile bir süreç yaşandı. Oradaki insanlara seçenek sunuldu. Kalmaları ya da ayrılmaları şeklinde. Ermeni silahlı unsurlar orayı terk etmiş oldu. Çok iyi bildiğimiz bir soykırım propagandası yapıldı. BM heyetleri oraya gitti. Yayınladıkları raporda Ermeni sivillere baskı ya da soykırım olarak değerlendirecek saldırılara rastlamadıklarını kaydettiler. Fransa gibi devletlerin olayı kaşıyan tavırları hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. BM değerlendirmesi bunun bir gerçekliği olmadığı göstermiştir.

Kıbrıs'ta ortaya çıkan bir tansiyon vardı. Adada iki eşit devlet olduğunu kabul etmelisiniz diye çağrımız vardı. Bu tarafsızlığa gölge düşürecek bir tavır vardı. Pile bölgesinde KKTC oluru olmadan hiçbir işlem yapılamayacak, çalışmalar devam edecek.

Afganistan'da depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. İlk andan itibaren Türkiye yardımlarına koştu. Çatışma bölgelerinde meslektaşlarınız önemli görevler yapıyor. Kendileri dikkat etmeli. Tarafsız bir habercilik ortaya çıkınca hemen engellemeye çalışılıyor. X platformunda objektif bilgiler yayınlandığında AB'den bunun engellenmesine yönelik sesler duyuyoruz.

BLINKEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Maalesef uluslararası toplumdan gelen sesler şimdiye kadar cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu barış perspektifinin dışında duramıyor. İsrail'in savunmasından bahsedilirken Filistin'deki sivillerin haklarının ortaya konması gerekiyor. İsrailli masumların hedef alınmasını desteklerse bu ne kadar yanlışsa Filistinli masumların hedef alınması da yanlış. Topyekun Gazze'nin bombalanmasında bir devlet aklı olabilir mi? Bunlar günlerdir bombardıman altında. Sivillerin öldürülmesi Filistin davası ile yan yana getirilemez. Masum insanların barış içinde yaşayabileceği politik bir girişimin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu açıklamayı şu şekilde değerlendirelim, bütün dışişleri bakanı oraya gidiyor ve dışişleri bakanı olarak değil şu dinin mensubuyum diyor. Bu son derece yanlıştır. Orada ABD Dışişleri bakanı olarak bulunuyor. Siz burada iki görüşmeyi de ABD bakanı olarak yaparsınız ve bu şiddet nasıl sona erecek diye yaklaşırsınız. Aynı zamanda bir Yahudi olarak bulunuyorum dediğinizde, dini aidiyetler işin içine katılırsa dünyayı orta çağa götürürsünüz. Dini aidiyetler üzerinden tarafgirlik ve hizipçilik yürütülüyor. Farklı etnik grupların yaşadığı bu bölgede herkesin hassas davranması gerekir.