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CHP'den Akşener'e "İstanbul'a ihanet etti" salvosu: İP'ten Kılıçdaroğlu ve Yılmaz Büyükerşen'e bombardıman

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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CHP’den Akşener’e İstanbul’a ihanet etti salvosu: İP’ten Kılıçdaroğlu ve Yılmaz Büyükerşen’e bombardıman

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından İYİ Parti ve CHP cephesinde kan gövdeyi götürmeye devam ediyor. Durum öyle bir boyut kazandı ki CHP ve İYİ Partili il başkanları birbirine girmiş vaziyette. CHP kanadı Meral Akşener'i İstanbul'a ihanet etmekle suçlayıp İYİ Parti'nin Eskişehir'de kazanamayağını savunuyor. İYİ Partililer ise Yılmaz Büyükerşen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu "CHP'de köşe başlarını tutan ve yaş ortalaması 75 olan kişiler" diyerek bombaladı.

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