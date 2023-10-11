Başkan Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde hitap etti. Başkan Erdoğan “OVP'de olduğu gibi önceliğimizi deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Depremzede şehirlerimizin ihyası için 3 trilyon TL kaynak kullanacağız. Konutlar haricinde deprem bölgesinde ticari alan vasfına sahip 170 bin bağımsız bölüm inşa edeceğiz.” dedi. Fırsatçılara asla geçit verilmeyeceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız." şeklinde konuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan, sayı itibarıyla ticaret hayatının çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerin agresif ticaret hamleleri karşısında koruncağını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
Ticaret Bakanlığı'mızın düzenlediği 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ödül törenimizi her yıl Mart ayında yapıyorduk. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ödül törenimizi erteledik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
"DEPREM KONUTLARIMIZIN İNŞASI HIZLA SÜRÜYOR"
Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesini daima deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri oluyor. Önceliği bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. Evlerimizi ve ticarethanelerimizi yeniden yapıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomi bir girdaba sürüklendi. Küresel ticaret durma noktasına geldi. Türkiye salgın krizini en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Fevri adımlardan uzak durduk. Çarkların kesintisiz dönmesini sağladık. Aynı tavrı Ukrayna-Rusya savaşının tetiklediği ekonomik krizde de uyguladık. Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon rakamları bizi de etkiledi. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Bizim yükümüz daha da arttı.
DEPREM BÖLGESİNE 3 TRİLYON TL'LİK KAYNAK
OVP'de olduğu gibi önceliğimizi deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Önümüzdeki 3 yıl boyunca depremzede şehirlerimizin ihyası için toplam 3 trilyon lira tutarında bir kaynak kullanacağız. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. Konutlar haricinde deprem bölgesinde ticari alan vasfına sahip 170 bin bağımsız bölüm inşa edeceğiz.
"OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ KİRALARDA DA YAŞANACAK"
Enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi. Halen de etkiliyor. Bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Küresel sıkıntılara tamahkarlıktan kaynaklı fiyatlamalar eklenince yükümüz daha da arttı. Afaki rakamlar gördük. Farklı bahanelerin arkasına gizlenerek vatandaşın lokmasına göz diken aç gözlülerle karşılaştık. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık.
"FIRSATÇILIK PEŞİNDE KOŞANLARA KESİNLİKLE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"
Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında yaşanacağına inanıyoruz. Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız. Çimento ve hazır betondaki dengesiz fiyat artışlarını takibe aldık. Denetimler sonunda burada da fırsatçılık tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı haksız fiyat artışı, stokçuluktan, güvensiz ürünlerden korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.
"ESNAF, TÜCCAR, KOBİ'LERİMİZİ KORUYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, sayı itibarıyla ticaret hayatının çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerin agresif ticaret hamleleri karşısında koruncağını bildirdi.
Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
Bilinçli tüketicilerin sağlıklı ekonominin temeli olduğu düsturuyla hareket ediyoruz. Batılı ülkeler tüketici haklarının önemini 1960'lı yıllarda kavrasa da bizim kültürümüzde ahilikle yüzyıllardır tüketici hakları korunmaktaydı. Bizi aldatan bizden değildir. Esnaf, tüccar ve üreticinin uyması gereken ilkeler yüzyıllar önce belirtilmiştir. Esnafımızın müşteri memnuniyetini ön planda tutması, rekabeti koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor. Satılan mal geri alınmaz tabelalarının birçok yerde kaldırıldığını, kanunda tanınan hakların tüketicilere verildiğini görüyoruz.
Tüm işletmelerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İBB başkanı olduğum dönemde zabıta tüketici amirliğini ilk defa biz kurduk. İstanbul'da başlayan bu uygulama birçok belediyemizde bu birimin kurulmasına vesile oldu. 85 milyon vatandaşımızı sağlıksız ve güvensiz ürünlerden, satıcı ve sağlayıcıların haksız uygulamalarından aldatıcı vaat ve reklamlarından korumak maksadıyla birçok adım attık.
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