Başkan Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Ticaret Bakanlığı'mızın düzenlediği 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ödül törenimizi her yıl Mart ayında yapıyorduk. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ödül törenimizi erteledik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

"DEPREM KONUTLARIMIZIN İNŞASI HIZLA SÜRÜYOR"

Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesini daima deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri oluyor. Önceliği bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. Evlerimizi ve ticarethanelerimizi yeniden yapıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomi bir girdaba sürüklendi. Küresel ticaret durma noktasına geldi. Türkiye salgın krizini en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olmuştur. Fevri adımlardan uzak durduk. Çarkların kesintisiz dönmesini sağladık. Aynı tavrı Ukrayna-Rusya savaşının tetiklediği ekonomik krizde de uyguladık. Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon rakamları bizi de etkiledi. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Bizim yükümüz daha da arttı.