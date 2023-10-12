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Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

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Giriş: 12.10.2023 18:22
Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışlarının ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti
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