Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışlarının ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti

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