Van-İran sınırına 145 km’lik duvar

SINIR HATTINDA KUŞ UÇURTMUYORLAR

Kaçak göçmenlerin geçişlerinin engellenmesi için beton duvarın üzerine ayrıca 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor. Yol ve kulelerin de inşa edildiği bölgede yüzlerce personel görev yapıyor. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede sıkı güvenlik önlemleri de alınıyor. Jandarma, hudut birlikleri ve özel hareket polisleri duvarın örüldüğü bölgelerde 24 saat boyunca görev yaparak, bölgede kuş uçurtmuyor.