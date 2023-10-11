Marketlerden indirim geliyor! Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu | Migros BİM Şok A101…

Son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ertesi gün de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında gıda perakende sektörüne yaptıkları indirim çağrısı büyük yankı uyandırdı. Vatandaşı memnun edecek bu çağrı firmalar tarafında hemen karşılık buldu. Bakan Bolat'ın çağrısını daha da genişleterek tüm sektörleri enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede destek vermeye davet etti. Bu çağrıya perakende mağazaların ve bazı sektörlerin ardından mobilyacılardan da yanıt gecikmedi. İşte son dakika ekonomi haberimizi detayları…