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Haberler Galeri Marketlerden indirim geliyor! Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu | Migros BİM Şok A101…

Marketlerden indirim geliyor! Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu | Migros BİM Şok A101…

Son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ertesi gün de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında gıda perakende sektörüne yaptıkları indirim çağrısı büyük yankı uyandırdı. Vatandaşı memnun edecek bu çağrı firmalar tarafında hemen karşılık buldu. Bakan Bolat'ın çağrısını daha da genişleterek tüm sektörleri enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede destek vermeye davet etti. Bu çağrıya perakende mağazaların ve bazı sektörlerin ardından mobilyacılardan da yanıt gecikmedi. İşte son dakika ekonomi haberimizi detayları…

Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 14:44
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Marketlerden indirim geliyor! Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu | Migros BİM Şok A101…

SON DAKİKA | Dünyada baş gösteren krizler sonrası hükümet enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

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Marketlerden indirim geliyor! Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu | Migros BİM Şok A101…

Vatandaşın feraha ermesi adına her yol denenirken, para ve maliye politikaları ile de enflasyonu çıpalayacak eşiklere gidilmek için, sektörlere de peş peşe mücadelede destek çağrısı yapıldı.

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Marketlerden indirim geliyor! Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu | Migros BİM Şok A101…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dün tüm sektörleri mücadeleye davet ederek çağrısını genişletti. Gözler sektör temsilcilerine çevrilmişken, mobilyacılar sektörü çağrıya cevap verdi.

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Marketlerden indirim geliyor! Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu | Migros BİM Şok A101…

Aralarında Migros, BİM, Şok Marketler ve A101'in bulunduğu zincirler çeşitli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler yapılacağını açıkladı.

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Marketlerden indirim geliyor! Başkan Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu | Migros BİM Şok A101…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde gıda perakendecilerine indirim çağrısı yapmış ve "Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz" demişti.