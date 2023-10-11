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CHP'de işler karışık! Ali Mahir Başarır'dan Cemal Canpolat'a: O hadsize haddini bildireceğiz

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Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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CHP’de işler karışık! Ali Mahir Başarır’dan Cemal Canpolat’a: O hadsize haddini bildireceğiz

CHP'de olaylı geçen İstanbul kongresinin yakınları sürerken Ekrem İmamoğlu oy karşılığı delegelere makam dağıttığı iddiası siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun desteklediği adaylardan Cemal Canpolat'ın iddiası sonrası genel merkez de konuya dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cemal Canpolat'ı hedef alarak "O hadsize haddini bildireceğiz. Gereken yapılacak" dedi. İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği olaylı İstanbul il kongresi sonrası CHP'de sular durulmuyor.

OY KARŞILIĞI MAKAM DAĞITTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat kongre kürsüsünde, CHP'li İBB'deki liyakatsizlik ve talana dikkat çekip Ekrem İmamoğlu'nun delegelere oy karşılığı makam dağıttını itiraf etti.

Canpolat şunları söyledi:

"Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir."

"REZİL OLDUK MİLLETE"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sözlerin ardından salondan çıkarken söylenenlere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." dedi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi topa girdi.

"O HADSİZE GEREKEN YAPILACAK"
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cemal Canpolat'ı hedef alarak "O hadsize haddini bildireceğiz. Gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

BAY KEMAL DE TEPKİLİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise göstermelik bir tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun Cemal Canpolat'ın sözlerine ilişkin "Ben de hoşnut değilim" dediği öğrenildi.



CHP'NİN KULLAN AT TAKTİĞİ

Talimat üzeri Ekrem İmamoğlu'nun oy karşılığı delegelere iş dağıttını ifşa eden Cemal Canpolat'ın görevi bitince hem Kılıçdaroğlu hem de Ali Mahir Başarır tarafından hedef alınması CHP'nin "Kullan at" taktiğini de gözler önüne serildi.

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