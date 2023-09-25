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Haberler Galeri MİT İstanbul'da enselemişti! MOSSAD'ın "üçüncü gözü"nden korkunç itiraflar: Saldırı planı için zayıf noktalarını belirle

MİT İstanbul'da enselemişti! MOSSAD'ın "üçüncü gözü"nden korkunç itiraflar: Saldırı planı için zayıf noktalarını belirle

MİT tarafından geçtiğimiz mayısta İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanan ve Mossad'a çalıştığı tespit edilen özel dedektif Selçuk Küçükkaya, savcılıkta Mossad için çalıştığını itiraf etti. Mossad'ın hedefindeki Arap uyruklu kişileri takip ederek bilgi topladığını anlatan Küççükaya, Avrupa'nın 10 farklı şehrinde 11 kez Mossad yöneticileriyle yüz yüze görüştüğünü ve hazırladığı raporları para karşılığında verdiğini söyledi.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.09.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 06:49
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MİT İstanbul’da enselemişti! MOSSAD’ın üçüncü gözünden korkunç itiraflar: Saldırı planı için zayıf noktalarını belirle

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geçen mayısta İstanbul'da düzenlediği operasyonda İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı gerekçesiyle yakaladığı özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve şebekesine ilişkin görülecek davada yeni bir gelişme yaşandı. 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan şüphelilerden Selçuk Küçükkaya itirafçı oldu.

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MİT İstanbul’da enselemişti! MOSSAD’ın üçüncü gözünden korkunç itiraflar: Saldırı planı için zayıf noktalarını belirle

FETÖ firarisi eski TSK personeli Serkan Özdemirci aracılığıyla Mossad'la temas kurduğunu aktaran Küçükkaya çalışma yöntemlerini, tuttuğu arşivi ve Mossad radarında olan isimleri tek tek anlattı. İşte söyledikleri:

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MİT İstanbul’da enselemişti! MOSSAD’ın üçüncü gözünden korkunç itiraflar: Saldırı planı için zayıf noktalarını belirle

İLK TEMAS SKYPE'LA

Ağustos 2018'de Serkan olarak tanıtan şahıs benimle form üzerinden iletişime geçti. Kendisi yurt dışında sigorta üzerine çalışan bir şirketin özel dedektif aradığını söyledi. 5-6 kez telefonla görüştüm. Bu şahsın yönlendirmesiyle Skype'tan kendisini Jorge olarak tanıtan şahısla görüşme gerçekleştirdim.

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MİT İstanbul’da enselemişti! MOSSAD’ın üçüncü gözünden korkunç itiraflar: Saldırı planı için zayıf noktalarını belirle

Çalışabileceğimizi söyledim. İlk başta bana deneme işi vereceğini söyledi. Bana, Protonmail mail hesabı açtığını söyledi. Turkey77 isimli mail üzerinden şifreyi değiştirerek iletişim kurmaya başladık.

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MİT İstanbul’da enselemişti! MOSSAD’ın üçüncü gözünden korkunç itiraflar: Saldırı planı için zayıf noktalarını belirle

3 restoran ismi gönderdi. Bunlardan birini seçip ticari faaliyetlerini araştırmamı, iç-dış mekan resimlerini yapmamı, ellerindeki bilgilerle bendeki bilgileri karşılaştıracağını söyledi. Maille raporumu Jorge'a ilettim. 1000 euro istedim. Raporu beğendiğini ve yüz yüze görüşmek istediğini belirtti.