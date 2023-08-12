Mossad'ın İstanbul'da yakalanan "üçüncü gözü" | Test için kendi ajanlarına bile takip ettirdiler! Avrupa'da 4 yılda 11 sır görüşme

Son dakika haberine göre MİT tarafından geçtiğimiz mayısta İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanan ve Mossad'a çalıştığı tespit edilen özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve şebekesi ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mossad'ın hedefinde bulunan kişileri kendi ekibine takip ettirmek için "Üçüncü Göz Uzman Kadrosu" isimli bir WhatsApp rubu kurduğu da saptanan Küçükkaya'nın, Mossad'ın üst düzey yöneticileri ile Avrupa'da 4 yılda 10 farklı şehirde 11 kez görüştüğü ve 2,7 milyon TL ödeme aldığı saptandı. Mossad'ın ayrıca Küçükkaya'nın takip yeteneğini ölçmek için İstanbul'daki kendi ajanını bile takip ettirdiği belirlendi.