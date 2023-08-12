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Haberler Galeri Mossad'ın İstanbul'da yakalanan "üçüncü gözü" | Test için kendi ajanlarına bile takip ettirdiler! Avrupa'da 4 yılda 11 sır görüşme

Mossad'ın İstanbul'da yakalanan "üçüncü gözü" | Test için kendi ajanlarına bile takip ettirdiler! Avrupa'da 4 yılda 11 sır görüşme

Son dakika haberine göre MİT tarafından geçtiğimiz mayısta İstanbul'da yapılan operasyonla yakalanan ve Mossad'a çalıştığı tespit edilen özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve şebekesi ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mossad'ın hedefinde bulunan kişileri kendi ekibine takip ettirmek için "Üçüncü Göz Uzman Kadrosu" isimli bir WhatsApp rubu kurduğu da saptanan Küçükkaya'nın, Mossad'ın üst düzey yöneticileri ile Avrupa'da 4 yılda 10 farklı şehirde 11 kez görüştüğü ve 2,7 milyon TL ödeme aldığı saptandı. Mossad'ın ayrıca Küçükkaya'nın takip yeteneğini ölçmek için İstanbul'daki kendi ajanını bile takip ettirdiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 12.08.2023 07:25
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Mossad’ın İstanbul’da yakalanan üçüncü gözü | Test için kendi ajanlarına bile takip ettirdiler! Avrupa’da 4 yılda 11 sır görüşme

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz mayıs ayında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bağlı çalışan özel dedektif 'Taner Sezgin' kod Selçuk Küçükkaya'nın liderlik ettiği casusluk şebekesine operasyon düzenledi. Casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Küçükkaya'nın da arasında olduğu 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. SABAH, iddianamenin ayrıntılarına ulaştı.

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Mossad’ın İstanbul’da yakalanan üçüncü gözü | Test için kendi ajanlarına bile takip ettirdiler! Avrupa’da 4 yılda 11 sır görüşme

HEDEFTE 1 ŞİRKET 23 ŞAHIS
İddianameye göre Küçükkaya, Mossad'ın Türkiye'de ikamet eden İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsa yönelik takibini gerçekleştirdi. Bu kişilerle ilgili elde ettiği ve Mossad'a ilettiği bilgiler, iddianameye göre Türkiye Cumhuriyet devletinin menfaatleri için gizi kalması gereken bilgi ve verilerdi.

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Mossad’ın İstanbul’da yakalanan üçüncü gözü | Test için kendi ajanlarına bile takip ettirdiler! Avrupa’da 4 yılda 11 sır görüşme

FETÖ'CÜYE MOSSAD KOMİSYONU
İddianameye göre, boşanma davalarında taraflar için veri toplayan özel dedektif Küçükkaya, Mossad yöneticileriyle, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ kapsamında TSK'dan ihraç edilen Serkan Özdemirci aracılığıyla tanıştı. Gerçek kimlikleri tespit edilemeyen Jose Satia, Thomas Alfonso ve Raul kod isimli Mossad yöneticileri, deşifre olmalarını engelleme amacıyla Singapur merkezli, Avrupa ve Asya merkezli, yatırım, danışmanlık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren "Asia Angels" adı şirketin çalışanları olarak tanıttı. Mossad, Küçükkaya ile Serkan Özdemirci aracılığıyla temasa geçti. Özdemirci'nin her rapordan ve takip işleminden alınan ücretten komisyon aldığı saptandı.

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Mossad’ın İstanbul’da yakalanan üçüncü gözü | Test için kendi ajanlarına bile takip ettirdiler! Avrupa’da 4 yılda 11 sır görüşme

İLK TEST İSTANBUL'DAKİ 3 RESTORAN
Özdemirci, Küçükkaya'ya deneme amaçlı İstanbul Şişli, Beyoğlu ve Üsküdar'da faaliyet gösteren üç restoranı araştırıp, fotoğraflamasını, ticari sırlarını, mülkiyet bilgilerini temin edip raporlayarak iletmesini istedi. Bu bilgileri toplayan ve raporlayan Küçükkaya, ilk deneme testinden geçti ve ardından Avrupa'nın farklı şehirlerinde buluşacağı Mossad yöneticisi Jorge Satia ile irtibatlandırıldı.

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Mossad’ın İstanbul’da yakalanan üçüncü gözü | Test için kendi ajanlarına bile takip ettirdiler! Avrupa’da 4 yılda 11 sır görüşme

AVRUPA'DA MOSSAD'DAN CASUSLUK EĞİTİMİ ALDI
Mossad yöneticileriyle yurt dışında buluşan Küçükkaya'ya gizli iletişim tekniği öğretildi. Bilgisayarına yüklenen program sayesinde, Mossad yöneticileriyle nasıl haberleşeceğine kadar eğitim verildi. Küçükkaya'ya Mossad yöneticisi "Thomas Alfonso"dan takip, gözetleme, fotoğraf dökümantasyon, keysing, raporlama eğitimi verildi. Küçükkaya, gelen talimatların arşivini ve talimatlardan sonra hazırladığı raporların düzenlenmesini tek tek bu sistemde gerçekleştirdi ve arşivledi.