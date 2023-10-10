Gafların adamı Kılıçdaroğlu yine formunda! 10 Ekim diyemeyince gafları seriye bağladı...

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 10 Ekim 2015'te tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsıldı. "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıda 100 sivil yaşamını yitirdi.

Terör örgütü DEAŞ, bu saldırının ardından 10 Ekim 2015'te bu kez Ankara Garı'nda kanlı yüzünü gösterdi ve yine sivilleri hedef aldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 100 kişi yaşamını yitirdi, 391 kişi yaralandı.