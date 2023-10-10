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Gafların adamı Kılıçdaroğlu yine formunda! 10 Ekim diyemeyince gafları seriye bağladı...

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Gafların adamı Kılıçdaroğlu yine formunda! 10 Ekim diyemeyince gafları seriye bağladı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin basın toplantısında açıklamalarda bulunurken 10 Ekim Ankara Garı saldırısınında hayatını kaybedenleri anmak isteyince olanlar oldu. Bay Kemal gaf üzerine gaf yaparken partililerin uyarılarını da aldırış etmedi. İşte Kılıçdaroğlu kendinden emin tavırlarıyla gülümsediği o anlar...

Bugüne kadar Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle ve yaptığı gaflarla damgasını vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

BİR TÜRLÜ 10 EKİM DİYEMEDİ

Kılıçdaroğlu konuşmasının henüz başında 10 Ekim Ankara Garı saldırısının tarihini karıştırarak defalarca "10 Aralık" dedi. CHP Genel Başkanı kendinden emin tavırlarıyla da dikkat çekerken, defalarca kendisini düzeltmeye çalışan partililerin de sözünü dinlemedi.

BİR ŞEYLER SÖYLEYİP GEÇTİ

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Bugün 10 Aralık. Gar katliamı. 10 Aralık Gar Katliamı'nın. 12. Gar katliamının. Gar katliamının. 8.yılı değerli arkadaşlar. 10 Ekim Gar Katliamı'nın sekizinci yılı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 10 Ekim 2015'te tarihinin en kanlı terör saldırısıyla sarsıldı. "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıda 100 sivil yaşamını yitirdi.

Terör örgütü DEAŞ, bu saldırının ardından 10 Ekim 2015'te bu kez Ankara Garı'nda kanlı yüzünü gösterdi ve yine sivilleri hedef aldı. İki canlı bombanın düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 100 kişi yaşamını yitirdi, 391 kişi yaralandı.

3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Hayatını kaybedenler için üç gün ulusal yas ilan edildi, mitingi organize eden sendika ve meslek odaları grev kararı aldı.

CANLI BOMBALAR PEŞ PEŞE İNFİLAK ETTİ

Mitingin yapılacağı bilgisini alan terör örgütü DEAŞ, Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu teröristi, saldırı için Gaziantep'ten Ankara'ya gönderdi.

Canlı bombaları taşıyan araç, saat 09.00 sıralarında Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yaklaşık 15 dakika sonra araçtan inen teröristler, bu kez taksiyle İnönü Bulvarı üzerinden TBMM önünden geçti.

Meclis Çankaya Kapısı yakınlarında başka bir taksiye geçen teröristler, Hipodrom Caddesi ile kesişen Ulaştırma Kavşağı'nda araçtan indi.

Burayı gören kameraların da kadrajına giren canlı bombalar, miting için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa, aralarında yaklaşık 100 metre olacak şekilde ilerledi.

Saat 10.04'ü gösterdiğinde teröristlerden Yunus Emre Alagöz üzerindeki bombanın pimini çekti. Patlamadan 3 saniye sonra ikinci canlı bomba da aynı eylemi gerçekleştirdi.

Menfur saldırıda 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi yaralandı.

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