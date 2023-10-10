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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'da

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 27. Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

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